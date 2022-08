0 Facebook Piange e si dispera a 10 anni, mamma lascia la figlia: era ubriaca e appartata con un uomo Cronaca 25 Agosto 2022 14:32 Di redazione 1'

I fatti sono accaduti a Como. Come hanno riportato i media locali, una donna di origini russe ma residente a Segreate, avrebbe lasciato per ore da sola la figlia di 10 anni. La bambina ha allarmato le altre persone perché piangeva e si disperava.

Intanto pare che la madre fosse ubriaca e appartata con un uomo. Per questo motivo è stata denunciata per abbandono di minore e atti osceni in luogo pubblico. La notizia è diventata presto virale sul web attraverso i social.