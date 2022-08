0 Facebook Il tumore più forte di Ivan, addio al bimbo del Sud: a 7 anni il suo sogno era Disneyland Cronaca 25 Agosto 2022 10:29 Di redazione 2'

Era tutto pronto. I biglietti erano stati fatti così come le tutte le prenotazioni. Ivan e la sua famiglia sarebbero andati finalmente a Disneyland. Ma la malattia si è aggravata impedendo la partenza del piccolo e dei suoi cari. Ivan, 7 anni di Brindisi, non avrebbe più potuto esaudire il suo desiderio.

Così decine di associazioni italiane e straniere hanno risposto all’appello della mamma e del papà. In tanti sono andati nel paesino natio del piccolo e l’hanno trasformato in un mix di Disneyland più tutti i super eroi più famosi.

Infine il triste epilogo, con Ivan che non è riuscito a battere il suo nemico più forte: la malattia. Il tumore ha consumato il piccolo guerriero che ha lottato fino alla fine come un leone. È lutto per l’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia del bambino scomparso.

“Abbiamo tutti pregato e sperato fino alla fine, ma il giorno che più temevamo è giunto! Il nostro grande guerriero, ha deciso di porre le armi e fare quello che un bambino della sua età avrebbe dovuto fare, giocare, solo che lo farà con gli angeli“, questo è stato uno dei messaggi d’affetto rivolti al piccolo.