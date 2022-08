0 Facebook Lacrime e dolore a Napoli, addio a Luigi. A 21 anni ucciso dalla malattia: “Ho il cuore a pezzi” Cronaca 24 Agosto 2022 14:12 Di redazione 1'

Luigi Pezzillo aveva 21 anni, ha lottato come un leone fino alla fine ma il giovane guerriero non ce l’ha fatta. Secondo quanto riportato da Internapoli il 21enne è deceduto a causa della malattia. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per lui.

“Alla nostra età dovremmo solo vivere la vita riposa in pace luigi”; “Ho il cuore a pezzi Luigi, l figlio che tutte volevano il mio nipote preferito educato gentile anche nella sofferenza non ti lamentavi mai vola Luigi vola più alti che puoi”; “Notizie che fanno male al cuore mi domando perché ?? Un ragazzo buono solare bello con una grande famiglia dico io ma perché sempre i più buoni vanno via ?? Che Gesù ti accolga tra le sue braccia Luigi”.