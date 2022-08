0 Facebook Lo sposo non si presenta all’altare e manda l’amante in chiesa: “Ha scelto me” Cronaca 23 Agosto 2022 12:42 Di redazione 1'

Lui non si è presentato all’altare e in chiesa ha mandato l’amante. Quest’ultima è andata dalla sposa, che era pronta a dire “Si”, per dirle che l’ormai ex aveva scelto lei. Non è la sceneggiatura di una commedia, è accaduto sul serio.

Il video che ha immortalato l’intera scena è stato pubblicato su TikTok diventando presto virale. Pare che i fatti siano accaduti in Calabria. Sarebbe già scattata la corsa per giocare i numeri al lotto. Nel filmato si vede la sposa andare avanti e indietro urlando.