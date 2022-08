0 Facebook Spara alla moglie e si barrica un casa, l’irruzione e l’annuncio del sindaco: “Giornata di grande dolore” Cronaca 22 Agosto 2022 23:21 Di redazione 1'

Dopo 12 ore di negoziazione i carabinieri hanno fatto irruzione e arrestato l’80enne. C’è stato dunque l’epilogo per i fatti accaduti oggi a Bacoli. L’anziano ha ferito a colpi d’arma da fuoco la moglie per poi barricarsi in casa. La donna è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’annuncio del sindaco Josi Della Ragione:

“È finita una giornata di grande dolore per la nostra città. Senza morti, per fortuna. Ringrazio le forze dell’ordine intervenute, ed in particolare l’Arma dei Carabinieri, per aver concluso al meglio le operazioni a tutela dell’incolumità di tutti. Si sappia rispettare la sofferenza della famiglia. Bacoli vi è vicina”.