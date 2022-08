0 Facebook Napoli, autista del 118 preso a pugni e schiaffi: il medico fugge e si chiude in ambulanza Cronaca 22 Agosto 2022 12:49 Di redazione 1'

Aggressione a Ponticelli (Napoli). Aggressione n.41 Del 2022. Notizia di pochi minuti fa, sembra che l’equipaggio 118 di Ponticelli sia stato allertato per malore di un uomo al volante della sua vettura a via Volpicella (stesso a Ponticelli).

In pochi minuti l’equipaggio INDIA è sul posto ed inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Il 118 di Ponticelli chiede l’ausilio della ambulanza medicalizzata, viene quindi inviata la Postazione del San Paolo, che si trovava fortuitamente all’Ospedale del Mare.

Non è chiaro ancora il motivo , ma le decine di astanti incominciano ad inveire contro il medico della postazione il quale si rifugia in ambulanza. A farne le spese è il povero autista che ha ricevuto 2 pugni in pieno volto ed uno schiaffo!

Sul posto sono intervenute ben 5 volanti della polizia di stato per placare gli animi!