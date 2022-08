0 Facebook Napoli, agguato in strada: colpito un ragazzo di 25 anni, era sotto casa della fidanzata Cronaca 21 Agosto 2022 11:34 Di redazione 1'

Ennesimo agguato a Ponticelli, alla periferia est di Napoli, dove un ragazzo di 25 anni è stato raggiunti da colpi di pistola in via Edoardo Scarpetta. La vittima si trovava sotto l’abitazione della fidanzata.

Agguato a Ponticelli

Secondo quanto riporta il Mattino, la vittima era sotto casa della partner che al momento sarebbe l’unica testimone dell’accaduto. Contro il ragazzo sono stati esplosi almeno 8 colpi di pistola, da una pistola calibro 38. Solo tre dei hanno raggiunto D.T. alla spalla e alla gamba.

Il ragazzo risulta avere solo un piccolo precedente per reati minor. Il 25enne è stato ricoverato a Villa Betania, ma non è in pericolo di vita. Indaga la Polizia di Stato.