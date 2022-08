0 Facebook Meteo, torna il maltempo: temporali e rischio tornado, via il caldo e stop all’estate Meteo 21 Agosto 2022 19:11 Di redazione 1'

Ancora Italia spaccata in due, sono previsti temporali in arrivo nelle prossime ore al Sud. Come riporta Marco Castelli de IlMeteo.it, venti freschi, in arrivo dai Balcani, provocheranno una forte instabilità.

L’allarme è soprattutto al Sud: “A farne le spese saranno alcuni settori della Campania e della Calabria dove ci attendiamo la formazione di improvvisi focolai temporaleschi che localmente potranno risultare anche di forte intensità e dunque accompagnati da improvvisi colpi di vento, forti rovesci e locali grandinate. Entro sera qualche nota instabile potrà anche spingersi verso l’area più settentrionale della Sicilia”.

Si prevedono le formazioni di tornado, che in Italia non sono un fenomeno tanto taro, soprattutto in tre regioni ovvero nel Lazio e in Puglia e Calabria.