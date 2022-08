0 Facebook Lutto nel Casertano, Gabriele non ce l’ha fatta: lascia tre figli piccoli Cronaca 20 Agosto 2022 10:52 Di redazione 1'

Ha lottato fino alla fine come un leone, come un vero guerriero. Ma la malattia è stata più forte di lui. È lutto nel Casertano per la scomparsa di Gabriele Aulicino, sposato con tre figli piccoli. Lacrime e dolore per l’intera comunità.

È morto Gabriele Aulicino

“Ha combattuto. E tanto. Ma tanto. Un combattimento impari. La malattia ha vinto sul corpo di Gabriele Aulicino ma non può prendere mai la sua anima. Grazie a chi, attraverso noi, ha contribuito alla lotta di Gabriele stando vicino alla famiglia. Ai suoi tre figli. Alla moglie. Condoglianze sincere a Pasquale e ad Albino, la vita é ingiusta. Cià Gabrié“.

Su Facebook