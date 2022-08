0 Facebook Corona, nuovo intervento estetico ed ammette: “Il chirurgo veniva anche in carcere” Spettacolo 18 Agosto 2022 16:10 Di redazione 1'

“Perché bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”. Lo ha confessato Fabrizio Corona a Novella 2000.

L’ex paparazzo ha anche dichiarato: “Mi vedo antesignano anche in questo. Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto”.

“Sono tutto rifatto, anche se non si vede. Il mio chirurgo plastico veniva anche in carcere per controllare il mio aspetto. A controllare, non poteva iniettare. Poteva spalmare”, ha concluso Corona.