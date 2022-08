0 Facebook Pizzeria mostra la bolletta insieme allo scontrino: “La pizza costa 10 euro? Altrimenti devo chiudere” Cronaca 17 Agosto 2022 14:57 Di redazione 2'

Sta destando scalpore in queste ultime ore il gesto di un ristoratore che, insieme allo scontrino, ha allegato la bolletta della luce. Il motivo? Giustificare il prezzo della pizza, che costa ben 10 euro. Insomma un modo originale per spiegare un disagio.

Se i consumatori sono pronti a gridare allo scandalo quando una banale pizza margherita costa 10 euro, allora ci pensano i consumatori a far capire il motivo di questo costo. Alberto Rovati, titolare della pizzerò Funky Gallo a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ha deciso di far capire ai clienti perché la pizza costa così tanto. Accanto al menu ha inserito la bolletta della luce. Un costo decisamente alto, ben quattromila euro per il solo mese di luglio.

A leggere le recensioni online della pizzeria, come riporta Il Corriere della Sera, Funky Gallo è conosciuta proprio per il buon rapporto qualità-prezzo. Insomma, cosa è accaduto?

“Non l’ho certo fatto per spaventare i clienti, ma per essere molto trasparente. E per lanciare una forte protesta: così non si va avanti. E ho esposto la bolletta della luce perché è la più eclatante. Poi ci sono gas e tutte le forniture essenziali. E soprattutto ci sono le materie prime”.

“Se io oggi mettessi una margherita a 8-9 euro, probabilmente pareggerei tutte le spese. Da lì la prospettiva di farla pagare 10 euro. Ma meglio mettere la pizza margherita a 10 euro e passare da ladro, oppure chiudere l’attività?”, si domanda Rovati, che aggiunge: “Se non altro credo di essere stato onesto e trasparente coi miei clienti”.