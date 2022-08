0 Facebook Turisti scandalizzati dallo scontrino ‘folle’, 43 euro per 2 caffè e acqua: “Che vergogna!” Cronaca 14 Agosto 2022 17:24 Di redazione 1'

Due bottigliette d’acqua e due caffè per un conto da 43 euro. Non è uno scherzo, ma un bar a Venezia. A lanciare l’allarme due turisti tedeschi che hanno pubblicato la foto dello scontrino diventata virale.

43euro per due caffe e due bottigliette d’acqua: lo scontrino folle in un bar a Venezia

43euro per due caffe espressi e due bottigliette d’acqua da 250 ml, poco più di due bicchieri. Questo è lo scontrino, diventato virale, di fronte al quale una coppia di turisti tedeschi non ha potuto fare altro che rimanere di stucco.

Lo scontrino di un bar di piazza San Marco a Venezia

E’ accaduto in un bar di piazza San Marco, non di certo una novità quella dei prezzi esagerati nel pieno centro storico della cittadina veneta. Tanti i commenti per lo scontrino folle, accomunati tutti dalle stesse parole: “Che vergogna“.