Dramma a Napoli, è morta Vincenza Donzelli, qualche giorno fa aveva dato alla luce il primo figlio Cronaca 14 Agosto 2022

Aveva dato alla luce il primo figlio il 9 agosto: pochi giorni dopo, ecco la notizia che sconvolge tutta Napoli: è morta Vincenza Donzelli, 43 anni. Il decesso è stato causato da delle complicanze post parto.

Vincenza, compagna di Andrea Cannavale, figlio dell’indimenticabile Enzo Cannavale, è morta pochi giorni dopo aver dato alla luce il primo figlio.

Vincenza Donzelli era un’apprezzata operatrice culturale, responsabile di uno dei principali percorsi della Galleria Borbonica.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della donna: “Ti voglio ricordare così, sempre sorridente. Non doveva capitare, non è giusto, non è proprio giusto” e ancora: “Ho nel cuore un bellissimo ricordo della persona stupenda, gentile dolce e garbata che eri. Certe cose non dovrebbero mai succedere. Buon viaggio bellissima creatura”.