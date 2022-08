0 Facebook Dolore e lacrime nel Conservatorio di Napoli, addio al maestro Lo Gatto: “Musicista unico” Cronaca 14 Agosto 2022 18:08 Di redazione 1'

Lutto al conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli per la morte di Lucio Lo Gatto, maestro di musica e docente in servizio di Composizione.

Lutto al Conservatorio di San Pietro a Majella, addio al maestro Lucio Lo Gatto

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio in onore al maestro. Anche il Conservatorio ha voluto rendere omaggio a Lucio Lo Gatto: “Il Direttore, il Presidente, i Docenti, il Personale Tecnico Amministrativo e gli Studenti partecipano al dolore della famiglia“. L’uomo lascia la moglie Donatella e le figlie Maria Laura, Cecilia e Camilla.

Un utente sui social scrive: “Caro MaestrOne, che la terra ti sia lieve. Grazie per tutti i tuoi insegnamenti. Persona e musicista UNICO“, un altro ancora afferma: “Quante risate…grazie Maestro. Già ti vedo a organizzare una colonna sonora per una rapina in paradiso!”. Tantissimi messaggi che testimoniano il grande affetto e l’enorme ammirazione nei confronti del maestro Lucio Lo Gatto.