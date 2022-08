0 Facebook Maltempo a Ischia, barca a vela s’incaglia tra gli scogli: disavventura per 4 persone Sono giunti sul posto gli uomini della guardia Costiera del comando di Ischia Cronaca 13 Agosto 2022 11:26 Di redazione 1'

Spavento a Ischia: ieri sera, venerdì 12 agosto, una barca a vela con a bordo quattro persone è rimasta incagliata nel mare dell‘isola Verde per via del maltempo.

Maltempo a Ischia, barca a vela s’incaglia tra gli scogli: disavventura per 4 persone

Quattro persone erano a bordo della propria barca a vela quando, per via del maltempo, si è alzato un forte vento che ha agitato il mare: la barca è finita per incagliarsi sugli scogli della Baia di Cartaromana. Fortunatamente, i 4 sono riusciti a chiamare i soccorsi.

Decisivo l’intervento della Guardia Costiera

Sono giunti sul posto gli uomini della Guardia Costiera del comando di Ischia che hanno messo in sicurezza la barca e riportato sulla terra ferma i 4 malcapitati.