Castellammare di Stabia, 45enne accoltellato dopo la lite in strada: indagini in corso Cronaca 13 Agosto 2022

Una lite che finisce nel sangue. Ieri sera, venerdì 12 agosto, un 45enne di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo.

45enne accoltellato nel Napoletano

Un uomo di 45 anni è stato colpito da 3 coltellate nel corso di una lite in strada con alcuni soggetti in corso d’identificazione. Sono al lavoro i carabinieri della stazione locale e quelli della sezione operativa.

Indagini in corso

In corso le indagini per capire la dinamica del ferimento. L’uomo resta in osservazione: prognosi di 40 giorni per lui per ferite da punta e taglio alla scapola destra, al fianco e al braccio sinistro.