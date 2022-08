0 Facebook Ruba ambulanza e si dà alla fuga: 39enne si schianta contro la rampa dell’ospedale Cronaca 13 Agosto 2022 12:12 Di redazione 1'

Incredibile quanto accaduto all’ospedale di Cassino. Un uomo di 39 anni, di Mondragone, nel Casertano, ha prima rubato un’ambulanza per poi schiantarsi contro una rete metallica.

Ruba ambulanza e si dà alla fuga: 39enne si schianta contro la rampa dell’ospedale

Desta scalpore quanto avvenuto ieri sera, venerdì 12 agosto: il 39enne dopo aver eluso la sorveglianza dell’ospedale di Cassino che l’aveva in cura dal primo pomeriggio per problemi psichici, ha rubato un’ambulanza e si è messo alla guida.

Decisivo l’intervento dei carabinieri

Nel corso della scorribanda ha danneggiato sia la rampa di accesso del pronto soccorso che alcune auto in sosta. Per fortuna, non ha investito nessuna delle numerose persone presenti nella zona. Decisivo l’intervento dei carabinieri di Cassino che, dopo lo schianto – lo hanno prontamente fermato e arrestato.