Rita De Crescenzo prende la Circumvesuviana e si rende conto che c’è qualcosa più trash di lei. E’ così che titola l’articolo derisorio pubblicato dalla pagina “Circumvesiana guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”. Si tratta di una pagina Facebook che deride i disservizi, enormi, del trasporto pubblico.

Quando però la regina di Tik Tok ha letto questo titolo ha frainteso, ha pensato che fosse un reale articolo. Il suo video di risposta è davvero esilarante:

“Io non so camminare a piedi figuriamoci se ho preso la Circumvesuviana. A me se non mi vengono a prendere in auto non vado da nessuna parte. Dite bene le verità”.