Fedez "stronca" Stefano De Martino in diretta, il conduttore napoletano sbotta: "E Allora evviva i messaggi vocali" 5 Agosto 2022

Fedez stronca in diretta Stefano De Martino. Il rapper, salito sul palco del Tim Summer Hits 2022, insieme a Tatanai e Mara Sattei per cantare “La dolce vita”, ha fatto delle affermazioni che non sono piaciute al conduttore napoletano. La “lite” è andata in scena presso Portopiccolo, borso del golfo di Trieste che ieri ospitava l’evento trasmesso in Rai.

Durante l’intervista di De Martino e Andre Delogu, avvenuta al termine della performance dei tre, il conduttore ha ricordato come il brano “La dolce vita” sia ispirato al romanticismo degli anni Sessanta. “Questa canzone ricorda un po’ le sonorità degli anni 60. Fedez, per esempio, ti piacerebbe fare a cambio con quegli anni? Tornare alle lettere scritte e mollare WhatsApp?”.

A questa domanda però il rapper milanese ha risposto con tono freddo e stroncando del tutto il romanticismo di De Martino: “No, io soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no”. Insomma avrebbe potuto argomentare in maniera più idonea. A quel punto il marito di Belen Rodriguez ha chiosato: “Quindi viva i messaggi vocali”. Quando l’ironia nonché, non c’é!