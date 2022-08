0 Facebook Nato il nipote di ‘Nonna Adele’, grandissima gioia per la nota Tik-Toker napoletana Adele sarà quindi nonna - di nome e di fatto - per la quarta volta. Cronaca 4 Agosto 2022 10:38 Di redazione 1'

Grandissima gioia per la nota Tik-Toker napoletana ‘Nonna Adele‘. La figlia Giusy e il marito Enzo hanno dato alla luce un bellissimo bambino, il suo nome è Biagio. Il lieto evento è avvenuto martedì 2 agosto.

Nato il nipote di ‘Nonna Adele’: che gioia per la nota Tik-Toker napoletana

Bellissima notizia per la star di Tik Tok ‘Nonna Adele‘, la figlia Giusy ha partorito un bellissimo bambino di nome Biagio. Il lieto evento è avvenuto in quel della ‘Clinica Internazionale‘ sita in via Tasso, a Napoli.

Grandissima emozione per nota Tik-Toker napoletana che collabora anche con Food Napoli. Adele sarà quindi nonna – di nome e di fatto – per la quarta volta. Grandissima testimonianza d’affetto da parte di tutti i fan che hanno voluto darle gli auguri per la bella novella.

Un grande plauso va anche al dottor Giovanni Festa, un ginecologo di altissima professionalità, ma soprattutto dal gran cuore.