0 Facebook Cade davanti agli amici, Federico muore a 21 anni. Il gesto dei genitori: donati gli organi Cronaca 2 Agosto 2022 14:18 Di redazione 1'

La tragedia è accaduta qualche giorno fa. Siamo a Palinuro, rinomata località estiva in provincia di Salerno. Il giovane Federico Denti, 21 anni, era insieme ai suoi amici quando improvvisamente si è sentito male ed è caduto al suolo.

A colpire il ragazzo un aneurisma che lo ha costretto al trasporto urgente presso l’ospedale di Vallo della Lucania. I medici sono stati costretti a dichiarare per il giovane originario di Crema, la morte celebrale.

I genitori del 21enne, secondo quanto riportato da Teleclub hanno autorizzato l’espianto degli organi. Queste le parole della madre: “Tesoro mio, sono stati 21 anni di gioie con te. Il tuo sguardo dolce, il tuo entusiasmo, la tua voce profonda sono marchiati a fuoco nel mio cuore. Sarai in ogni mio buongiorno, in ogni mio pensiero, in ogni sorriso e in ogni lacrima per tutti i giorni a venire“.