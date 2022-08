0 Facebook Si accascia a terra mentre è a casa: sgomento per la morte di un bimbo di 16 mesi Purtroppo, i sanitari, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo Cronaca 2 Agosto 2022 12:45 Di redazione 1'

Sgomento e dolore nel Salernitano, un malore improvviso ha colto il piccolo Amerigo De Marco di 16 mesi. La tragedia ha scosso l’intera comunità di Albanella.

Tragedia nel Salernitano, muore piccolo di 1 anno

Come racconta ‘Voce di Strada‘, il piccolo era nel seggiolone, in casa, quando avrebbe iniziato a sentirsi male. Amerigo si sarebbe accasciato su se stesso: i genitori hanno subito chiamato i soccorsi che si sono precipitati nell’abitazione.

Fatale un arresto cardiocircolatorio

Purtroppo, i sanitari, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo: il cuore di Amerigo ha smesso di battere per via di un arresto cardiocircolatorio. Immenso il dolore dei genitori Alfonso e Nadia.