Paura nel cuore di Napoli, reagisce ad una rapina e viene accoltellato. Apprensione per un 26enne: ha riportato ferite al braccio sinistro.

Il 26enne stava camminando in via Tribunali in compagnia di un amico, all’altezza della pizzeria ‘Sorbillo‘. I due sarebbero stati avvicinati intorno alle 4 di mattina da tre soggetti che hanno provato a rapinare il 26enne dello zaino.

La coltellata all’avambraccio sinistro

Il giovane ha reagito e uno degli aggressori lo ha colpito con un fendente all’avambraccio sinistro. Il 26enne è stato quindi trasportato all’ospedale Pellegrini. Prognosi di 10 giorni per lui. In corso le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Centro.