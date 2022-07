0 Facebook Chi è Liberato, svelata l’identità del noto rapper napoletano Spettacolo 26 Luglio 2022 13:50 Di redazione 1'

Pare sia stata svelata l’identità del rapper Liberato. Secondo quanto riportato da The Pipol Gossip, a indossare il felpone diventato famoso con video e canzoni, ci sarebbe Gennaro Nocerino, un perfomer campano. La scoperta sarebbe stata fatta alla Siae.

Chi è Liberato

“Finalmente, dopo anni di congetture e ricerche, svelata l’identità di chi si cela dietro al rapper incappucciato dei record: LIBERATO. Il suo nome è Gennaro Nocerino, ed è stato scoperto grazie al sito della Siae. Il cantautore napoletano in passato era stato accostato a: Livio Cori, Emanuele Cerullo e poi a Wad e infine c’era la leggenda che fosse un carcerato ‘in semi libertà‘.

Il post su Instagram

In realtà Liberato è il performer Gennaro Nocerino. Adesso via il cappuccio copri volto…Questa volta non ci sono dubbi: il cantante ‘fantasma’ Liberato non potrà più celarsi dietro Gennaro Nocerino“.