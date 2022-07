0 Facebook Dolore a Napoli, Silvia trovata morta in casa a 26 anni: “Trovata in bagno dalle amiche” Cronaca 25 Luglio 2022 14:04 Di redazione 2'

Era originaria di Bella, piccola località in provincia di Potenza. Ma viveva a Napoli dove frequentava l’Università Orientale. La giovane studente, 26 anni, è stata trovata senza vita in casa sua, un’abitazione del centro storico.

È morta Silvia Sabato

A trovarla ormai già deceduta sono state le amiche e coinquiline. Il corpo senza vita della giovane era in bagno. Subito è scattato l’allarme con la chiamata dei soccorsi. Ora sulla vicenda sta indagando la Procura. Tantissimi i messaggi d’affetto.

Il cordoglio

“Una terribile notizia ha colpito, ancora una volta, la nostra comunità. Dolore e sgomento per la morte di un’altra giovane vita strappata alla famiglia, ai parenti e agli amici. La morte è sempre un mistero, ma quando colpisce una giovane ragazza si perde ogni equilibrio. Per ora non ci resta che il silenzio e stringerci al dolore della famiglia. Riposa in pace Silvia“;

“L’ASD CALCIO SAN CATALDO SI STRINGE INTORNO AL NOSTRO GIOCATORE VINCENZO SABATO E AL DIRIGENTE VITO SABATO PER LA PREMATURA E TRAGICA MORTE RISPETTIVAMENTE DELLA SORELLA E NIPOTE SILVIA“;

“Silvia zia Margherita e zia Beatrice ti accolgono e danno festa, mentre il dolore immenso scende sulla tua famiglia e su San Cataldo“.