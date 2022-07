0 Facebook Follia in Campania, anziano imbocca autostrada contromano: scontro con vettura, tre i feriti Secondo quanto ricostruito, all'altezza di dell'uscita di Fisciano, l'anziano ha impattato contro un'auto che proveniva dal regolare senso di marcia Cronaca 25 Luglio 2022 10:23 Di redazione 1'

Un bilancio che poteva essere ben peggiore. Drammatico incidente sul raccordo Avellino-Salerno: un anziano ha imboccato l’autostrada contromano, tre persone ferite.

Tragedia sfiorata in autostrada: 87enne va contromano, 3 feriti

Un uomo di 87 anni, alla guida di un’automobile, ieri pomeriggio, domenica 24 luglio, ha imboccato l’autostrada in senso inverso. La vettura è finita per impattare inevitabilmente contro un auto, ma fortunatamente il bilancio non è stato drammatico.

Le condizioni dei feriti

L’anziano, per via del sinistro, ha riportato un trauma facciale e uno cranico. Gli altri due passeggeri a bordo dell’auto sono rimasti feriti: per loro problemi alla schiena. Sono stati portati all’ospedale di San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.