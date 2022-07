0 Facebook Raffaele Cutolo, spuntano le immagini della tomba del ‘Professore: “Un uomo d’onore” Cronaca 24 Luglio 2022 13:28 Di redazione 1'

Non è una novità che sui social in particolare su TikTok venga fatta l’esaltazione del mondo criminale. Questa volta è toccato ancora una volta a Raffaele Cutolo boss deceduto in carcere e protagonista di una delle faide più sanguinarie di sempre.

La tomba di Raffaele Cutolo

Sulla nota piattaforma internet sono stati pubblicati dei video e delle foto che hanno mostrato la tomba di ‘o Professore. Il marmo con la foto, le candele e i fiori. Sotto le immagini tanti i commenti tra cui: “Un grande“, “Un uomo d’onore“. Parole che hanno scatenato forti polemiche.