Ida Rendano, il gesto per Nino D'Angelo che ha fatto impazzire i social: "Grazie Maestro" Spettacolo 24 Luglio 2022

Un duetto che ha emozionato i fan, un concerto che difficilmente sarà dimenticato. Un momento culminato nell’inchino di Ida Rendano per Nino D’Angelo con il Maestro che l’abbraccia e la bacia. Un video diventato virale sui social.

Ida Rendano e Nino D’Angelo

“Il mio inchinarmi a te è un gesto di rispetto e grande amore per te che sei un’istituzione!!! Hai dato e continui a dare per la tua città, in Italia e nel mondo, quelle emozioni che solo tu puoi dare!!! GRAZIE MAESTRO, MIO PREZIOSO AMICO Nino D’Angelo“, queste le parole scritte dalla Rendano.