0 Facebook “Ma è Corona?”, l’ex paparazzo in moto senza maglietta a Napoli: il video Spettacolo 24 Luglio 2022 17:36 Di redazione 1'

È lui o non è lui? Stiamo parlando di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo sarebbe stato avvistato per le strade di Napoli a bordo di una motocicletta e senza maglietta. Ma potrebbe essere stato anche un sosia, vista l’enorme somiglianza tatuaggi compresi. Il tutto è stato immortalato in un video.

Corona a Napoli in moto senza maglietta

Il filmato è stato inviato al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato su Facebook. “Consigliere, ci mancava solo Fabrizio Corona (o suo sosia) a girare per le strade di Napoli in moto senza maglietta e senza casco“, questo un utente e cittadino ha scritto nella segnalazione inviata al Consigliere.