0 Facebook Spacca una roccia per prendere i datteri di mare, il video sui social: “Con una mazzola, l’abbiamo segnalato” Cronaca 23 Luglio 2022 19:45 Di redazione 1'

È in acqua, vicino la spiaggia, usa una roccia, un piccolo scoglio come un incudine. Con una sorta di martello ci batte sopra per prenderne i datteri di mare. È accaduto a Castellammare. Il video è stato pubblicato su Facebook dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Spacca una roccia per prendere i datteri di mare

“Signor Borrelli, sulla spiaggia di Castellammare questo signore con una mazzola si è messo a rompere le pietre per prendere i datteri, ne ha presi almeno una cinquantina“, questa la segnalazione fatta al Consigliere. Il filmato ha scatenato molti commenti tra gli utenti.

Il video