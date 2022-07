0 Facebook Incidente a via Manzoni, auto finisce con due ruote sopra un’altra vettura: “Ma come ha fatto?” Cronaca 23 Luglio 2022 10:20 Di redazione 1'

Un’automobile finita con due ruote, una posteriore e una anteriore, sopra un’altra vettura che era parcheggiata. È accaduto ieri, in tarda serata, in via Manzoni a Napoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

Incidente in via Manzoni

Folta la schiera di curiosi che si è fermata mentre passava in automobile per comprendere come sia potuto succedere: “Come ha fatto“. La dinamica dell’incidente che pare non abbia provocato feriti è al vaglio degli agenti.