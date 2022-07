0 Facebook Veneto, morto anziano di 83 anni colpito dalla Febbre del Nilo I focolai di zanzare infette sono stati individuati finora nelle province di Venezia, Verona, Rovigo e Padova Cronaca 22 Luglio 2022 16:36 Di redazione 1'

In Veneto si è registrato il primo decesso per il virus West Nile, o Febbre del Nilo, infezione che si sviluppa tra gli uccelli e le zanzare comuni.

83enne deceduto per West Nile in Veneto

Un 83enne è deceduto colpito da una grave encefalite dovuta a West Nile. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale di Piove di Sacco. Le autorità sanitarie fanno sapere che la Febbre del Nilo è un vero pericolo per anziani e pazienti debilitati da altre patologie, quasi mai per soggetti giovani o in salute: per loro il virus si presenta in forma asintomatica.

Individuati focolai di zanzare infette al Nord Italia

I focolai di zanzare infette sono stati individuati finora nelle province di Venezia, Verona, Rovigo e Padova. Il virus negli ultimi anni sta circolando in Italia, soprattutto al Nord. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi come febbre, mal di testa, nausea, vomito, sfoghi cutanei. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette: debolezza muscolare, tremori, disturbi alla vista, convulsioni fino alla paralisi e al coma.