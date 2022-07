0 Facebook Nei mari italiani la ‘Caravella Portoghese’, bagnante finisce in terapia intensiva: “E’ pericolosissima” Cronaca 22 Luglio 2022 12:43 Di redazione 2'

Si chiama Caravella Portoghese, la sua presenza in mare potrebbe creare diversi disagi ai bagnanti. L’animale potrebbe sembrare una medusa, ma in realtà è un sifonoforo, ovvero una colonia di polpi e meduse che vive galleggiando nella superficie dell’acqua. Ha lunghi tentacoli che possono anche raggiungere i 30 metri di lunghezza. Nei giorni scorsi l’animale conosciuto scientificamente con il nome di Physalia physalis, è apparso nei mari italiani, in particolar modo nelle acque della Sicilia

Pericolo per i bagnanti, ecco la Caravella Portoghese: è molto pericolosa

In caso di contatto con la con le persone si possono sviluppare situazioni serie. A Catania, una sfortunata bagnante è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Policlinico di San Marco. La malcapitata è stata punta dall’animale marino: “Sintomi così importanti e lesioni cutanee sulla schiena, sui glutei e sulle gambe lasciano immaginare che si tratti della puntura della Caravella Portoghese“, ha affermato il primario dell’ospedale siciliano Benedetta Stancanelli.

Le condizioni della donna

Le condizioni di salute della donna si sono peggiorate d’ora in ora – aveva anche delle patologie pregresse – cefalea, vomito, astemia, attacchi di panico, difficoltà a respirare e aritmia cardiaca hanno costretto la bagnante al ricovero. I sintomi dopo la puntura possono anche non essere sempre così gravi: spesso possono risolversi nel giro di pochi giorni come accade con i morsi di medusa.