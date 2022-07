0 Facebook Rapina con sparatoria nel Napoletano, 19enne ferito al polmone: è in pericolo di vita Cronaca 20 Luglio 2022 09:17 Di redazione 1'

Intono alle 00.30 un fatto anomalo è avvenuto a Casalnuovo di Napoli. In via san Giacomo, un ragazzi di 18 anni, ha subito una rapina da 4 persone che hanno preso il suo scooter. Poco dopo sono arrivate altre segnalazioni ai Carabinieri: spari in via salice, e l’arrivo presso la Villa dei Fiori di un 19enne colpito in scooter.

Quest’ultimo, un incensurato di Volla, è stato ferito da 2 colpi d’arma da fuoco e trasportato al Cardarelli dove è stato operato ed ora è in pericolo di vita in terapia intensiva. Un colpo alla gamba sinistra mentre l’altro colpo ha forato il polmone.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di di Castello di Cisterna. Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, ma la principale è che il ragazzo faccia parte della rapina dello scooter. E’ caccia ai responsabili.