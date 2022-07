0 Facebook Crisi di Governo, Draghi non ottiene la fiducia Politica 20 Luglio 2022 19:37 Di redazione 1'

Niente da fare Mario Draghi non ha ottenuto la fiducia. Il premier, dopo la replica ai vari interventi in Senato, non ha avuto il sostegno del centrodestra, che ha annunciato l’astensione. Lega e Forza Italia avrebbero voluto un Draghi – bis senza il Movimento 5 Stelle.

Crisi di Governo, Draghi non ottiene fiducia

Mario Draghi probabilmente non sarà più il presidente del Consiglio: il Premier non ha ottenuto i voti necessari la fiducia. C’è attesa per le sue dichiarazioni.

Ecco quando ci saranno le elezioni

Con la caduta del Governo di Draghi si andrà alle elezioni. Probabilmente la consultazione elettorale sarà convocata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il prossimo autunno.