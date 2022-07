0 Facebook Agguato a Napoli, le vittime uccise in casa: una delle due era sull’uscio della porta Cronaca 20 Luglio 2022 11:14 Di redazione 1'

Due persone sono state uccise a Napoli. Il duplice omicidio è avvenuto in periferia, nel Rione Fiat a Ponticelli, nello specifico in via Eugenio Montale. Indagano i Carabinieri che sono sul posto.

Agguato a Ponticelli

Le vittime, Carlo Esposito (nato il 16 luglio del 1993) e Antimo Imperatore (nato il 3 novembre del 1966), sono state uccise in un appartamento. Una delle due era sull’uscio di casa.