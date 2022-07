0 Facebook Invitato spara con il fucile al matrimonio per festeggiare: colpisce la sposa in testa e la uccide News 19 Luglio 2022 13:26 Di redazione 2'

Un giorno di felicità e gioia si è trasformato in una tragedia. Un matrimonio diventa un giorno da incubo a causa di un invitato che, dopo ver deciso di festeggiare sparando con il fucile, ha ucciso la sposa sul posto, e ferito altri due invitati alle nozze.

Invitato spara con il fucile: colpisce la sposa in testa e la uccide

L’episodio è avvenuto a Firuzabad, nella provincia di Fars, in Iran. Qui l’uomo, un cugino dello sposo, ha sparato con un fucile molto potente da caccia, e senza avere la licenza. Anche se l0usanza di sparare ai matrimoni è illegale, è ancora comune in Medio Oriente. L’uomo è poi scappato via.

I media locali riportano la notizia:”Gli ufficiali hanno scoperto che qualcuno aveva sparato colpi con un fucile da caccia come parte di una tradizione locale, ma sfortunatamente a causa della folla presente e dello scarso controllo dell’arma da parte della persona, ha colpito tre persone, tra cui due uomini e la sposa”. La sposa era laureata in psicologia e lavorava assistente sociale aiutando i tossicodipendenti; il colpevole è stato arrestato dalla polizia, aveva ancora l’arma con sé.