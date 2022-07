0 Facebook Circumvallazione, rapine a raffica nel traffico. Il video del furto è virale: “Fate attenzione, agiscono così” Cronaca 18 Luglio 2022 13:52 Di redazione 2'

Rapine alle auto bloccate nel traffico sulla Circumvallazione Esterna. Il video finisce su Tik Tok. Il commento del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Senza una riforma della giustizia e senza una massiccia presenza di agenti per le strade, il crimine prenderà il sopravvento“.

Rapine sulla Circumvallazione Esterna

Il furto, ripreso dagli smartphone, c’è stato all’altezza di Mugnano. Due banditi a bordo di uno scooter, armati di pistola, hanno messo a segno un colpo in pieno giorno e sotto gli occhi stupefatti degli altri automobilisti.

Il post su Facebook

“Il crimine e la delinquenza hanno preso nettamente il sopravvento. E questo per due motivi: la gente ne è assuefatta e neanche si indigna più, cosi che dei rapinatori possono agire anche in pieno giorno, e poi, soprattutto, perché le condanne inflitte a certi individui sono quasi sempre irrisorie e comunque mai proporzionate alla gravità dei fatti. Serve una riforma sociale e della giustizia, nonché una massiccia presenza di agenti di forze dell’ordine per le strade. Presto, prima che qui la gente perbene sia costretta a fuggire via in massa“, ha detto Borrelli.

