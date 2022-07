0 Facebook Vende figlio neonato, mamma incassa 3.400 euro e si rifà il naso Cronaca 15 Luglio 2022 16:12 Di redazione 1'

Questa storia viene da Kaspiysk, cittadina del Daghestan, regione della Russia meridionale. Protagonista una donna e una coppia. La prima mamma, i secondi desiderosi di avere un figlio. Proprio un bambino è stato la vittima al centro della vicenda.

Mamma vende figlio per rifarsi il naso

Un episodio assurdo raccontato dai media locali. La madre ha venduto per 200mila rubli, ovvero 3.400 euro, il proprio bambino alla coppia di amici. Con i soldi incassati si sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico al naso.

Le indagini

Il bambino è nato il 25 aprile 2022 al Caspian City Central Hospital. La compravendita sarebbe stata fatta in modo legale, se non fosse che i genitori acquirenti non sapevano i reali motivi che avevano spinto la donna a liberarsi del figlio. Sono intervenute le autorità.