Papa Francesco e le dimissioni, la rivelazione: “Non resterò in Vaticano”

“Non ho nessuna intenzione di rinunciare, per il momento no“. Papa Francesco torna a commentare le voci di una sua possibile rinuncia per motivi di salute in una lunga intervista a due giornaliste di un canale streaming (ViX di Televisa Univision) messicano.

Le dimissioni di Papa Francesco

Nel corso dell’intervista, rilanciata anche da Vatican News, il Pontefice, sempre riferendosi alle possibili dimissioni ha spiegato: “al momento non sento che il Signore me lo chiede, se sentissi che me lo chiedesse, sì“. Quindi, ha definito una “casualità” il fatto che andrà a L’Aquila dove è sepolto Celestino V, nei giorni del prossimo Concistoro a fine agosto.

L’intervista

Francesco ha, quindi, espresso ottimismo sulle condizioni del suo ginocchio che oggi lo limita molto e gli impone l’utilizzo di una sedia a rotelle: “sta migliorando“, ha chiarito. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di avere delle norme sulla figura del Papa emerito, Francesco ha osservato che “la storia stessa aiuterà a regolamentare meglio“, “la prima esperienza è andata molto bene“, perché Benedetto XVI “è un uomo santo e discreto“.

La salute e il futuro

Per il futuro, però, “conviene delimitare meglio le cose o spiegarle meglio“. Quindi a proposito di una sua eventuale rinuncia, ha risposto che non andrebbe in Argentina: “Sono il vescovo di Roma, in quel caso sarei il vescovo emerito di Roma“. E sulla possibilità che in quel caso stia a San Giovanni in Laterano, risponde che sì, “potrebbe essere” così. Papa Bergoglio ricorda infine che, prima del Conclave, aveva già preparato il suo ritiro come arcivescovo emerito di Buenos Aires. Per lui, rammenta, sarebbe stato fondamentale “andare a confessare e a visitare i malati“.