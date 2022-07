0 Facebook Omicidio Willy, in aula i fratelli Bianchi: “Devastato da colpi in meno di un minuto, ucciso da un colpo in faccia e uno al petto” Cronaca 11 Luglio 2022 14:25 Di redazione 2'

Per l‘omicidio di Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi hanno avuto l’ergastolo in primo grado. La notte del 6 settembre 2020, secondo quanto emerge dall’inchiesta, avrebbero ucciso Willy colpendolo brutalmente in seguito a una rissa. Per questo processo sono stati condannati anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, 23 e 21 anni la loro condanna, coinvolti nella rissa e fautori inizialmente del diverbio che la scaturì.

Omicidio Willy Duarte: come è morto il ragazzo

E’ durante il processo che però emerge tutta la parte violenta dei due fratelli che, anche in passato erano stati fermati per risse e violenza. Due ragazzi che praticano sport di combattimento come la boxe e l’MMA, noti come essere violenti. Furono loro ad arrivar e in prossimità del locale di Colleferro in cui avvenne la tragedia. Il loro arrivo segnò l’inizio della fine per Willy.

Durante il processo è stata messa in evidenza la violenza con la quale i due hanno colpito la vittima e quali sono stati, secondo i medici legali che hanno analizzato il corpo di Willy, i colpi che hanno messo fine alla vita del povero ragazzo. A Un giorno in Pretura la ricostruzione puntuale: una morta venuta in meno di un minuto per una serie di colpi violentissimi di cui due fatali, al petto e alla carotide.