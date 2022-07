0 Facebook La malattia e l’ultimo messaggio, come è morto Emanuele Vaccarini: l’ultimo Gladiatore della tv Cronaca 9 Luglio 2022 13:39 Di redazione 1'

Aveva 44 anni ed diventato un volto noto della televisione grazie alla trasmissione Mediaset condotta da Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro‘. Si chiamava Emanuele Vaccarini e vestiva i panni del gladiatore oltre ad essere esperto di arti marziali.

Come è morto Emanuele Vaccarini

L’uomo è deceduto. Ha perso la vita e sulla sua morte vige il massimo riserbo, anche se in passato ha raccontato di aver combattuto contro una grave malattia. Tanti i messaggi d’affetto per lui: “Gigante buono, amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua vita, di sua madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha“.

I messaggi

“Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo“. Addio Gigante buono.