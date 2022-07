0 Facebook Lunghezza del pene, la classifica regione per regione: la Campania si aggiudica un posto inaspettato Cronaca 7 Luglio 2022 14:23 Di redazione 2'

Una singolare classifica è stata pubblicata dal sito Incontri Extra Coniugali.com. Si tratta di una graduatoria molto singolare, che si basa su un campione di iscritti alla piattaforma. Cosa analizza? La lunghezza media del pene in Italia: regione per regione.

Sulla base di 1.200 uomini, che hanno partecipato alla ricerca, è stata stilata la classifica. In cima, con al regione Lazio troviamo la lunghezza media più alta in assoluto ovvero 20,2 cm. Non poco per un pene medio!

La classifica della lunghezza media del pene regione per regione

E la Campania? Cari maschi campani state tranquilli. La lunghezza media del pene campano è comunque alta e si gira attorno ai 19,6 cm. Si aggiudica quindi il secondo posto la regione in cui viviamo. A seguire Calabria con 19,4 cm; Sicilia con 19,3 cm e Molise con 19,2 cm. Troviamo al sesto posto l’Umbria con i suoi 19,1 cm. Queste sarebbero le regioni con i cm più alti e quindi quelle in cui il pene medio è più lungo in assoluto. Come possiamo vedere sono il Centro e il Sud.

Al di sotto dei 19 cm, nella fascia “arancione” troviamo Sardegna, Puglia, Lombardia. In fascia gialla e quindi sotto i 17 ci sono Basilicata, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Toscana e Valle D’Aosta e infine, nella zona bianca ovvio quella in cui i cm sono sotto i 15, troviamo Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Ma all’ultimo posto, in fascia nera troviamo il Veneto con una media del 13,7 e Liguria con 13,9. Ovviamente sono misure medie quindi tra la normalità e la fase di erezione.

Il fondatore del sito ribadisce che non si tratta si una ricerca scientifica, ma di un campione rappresentativo che si avvicina molto alle ricerche specializzate in Italia. Infatti la lunghezza media, secondo basi scientifiche, nel nostro paese varia tra i 14,7 e i 16,1 cm. Numeri che sono al di sopra della media europea e mondiale, a eccezione dell’Africa.