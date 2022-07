0 Facebook Meteo, in arrivo temporali e nubifragi, stop al caldo africano: tutti i dettagli Meteo 6 Luglio 2022 21:23 Di redazione 2'

Stop al caldo africano e alle giornate da bollino rosso. Anche al Sud le temperature scenderanno anche di 10 gradi rispetto al caldo asfissiante di questi giorni e non sono esclusi rovesci a carattere di temporali e nubifragi soprattutto nella giornata di venerdì.

Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “I contrasti tra la nuova massa d’aria più fresca in arrivo con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni, potranno innescare fenomeni anche di forte intensità” – avverte Ferrara – “a carattere di nubifragio con violente quanto improvvise raffiche di vento (talora superiori agli 80-90km/h) e puntuali grandinate anche di grosse dimensioni. Questo in particolare su Nordest, lato Adriatico dalla Romagna alla Puglia, Toscana interna, Umbria, Lazio e infine al Sud peninsulare e Sicilia specie tirrenica. I temporali, per loro natura localizzati, distribuiranno altresì le precipitazioni in modo estremamente disomogoneo, con picchi pluviometrici locali anche di oltre 40-50mm in poche ore e accumuli invece scarsi o nulli anche in aree appena limitrofe.

“Le temperature caleranno in modo più consistente venerdì soprattutto tra Romanga, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e poi in generale su gran parte del Sud,” – prosegue Ferrara – “con massime che venerdì sul lato adriatico potranno non superare i 26-27°C, in generale i 28-29°C al Sud eccetto che su bassa Sicilia. Qualche grado in meno anche altrove, ma continuerà a fare caldo sul medio versante tirrenico e al Nord, specie Nordovest, dove complici anche i venti di caduta alpini e appenninici si potranno raggiungere o superare punte di 31-32°C (si tratterà però di un caldo in genere secco e quindi più sopportabile, ma con conseguenze ancor più negative sul fronte della siccità e ulteriore inaridimento del territorio).”

Purtroppo le notizie non sono delle migliori perché verso metà mese di luglio il caldo tornerà in Italia.