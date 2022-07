0 Facebook Pozzuoli, trovato lido tutto abusivo: ombrelloni, lettini e solarium senza permesso In un lido situato ad Arco Felice sono stati contestati al proprietario vari illeciti Cronaca 6 Luglio 2022 13:38 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto a Pozzuoli: scovato un lido abusivo con ombrelloni e lettini piazzati in spiaggia senza alcun tipo di permesso. Ad eseguire i controlli gli uomini dei Carabinieri e della Guardia Costiera di Pozzuoli.

Trovato lido abusivo ad Arco Felice

In un lido situato ad Arco Felice sono stati contestati al proprietario vari illeciti: occupazione abusiva per oltre 2mila metri quadri e deposito incontrollato di rifiuti abbandonato in spiaggia. Il titolare si era allargato con nuovi ombrelloni e lettini senza versare alcun canone demaniale al Comune per aumentare i propri introiti.

Scovate diverse strutture completamente abusive

Inoltre, realizzate più strutture abusive: un solarium di 160 mq, un’area giochi, un deposito, una pedana con le docce e una struttura di 20 mq per i servizi igienici. Il tutto senza alcun tipo di autorizzazione. Il proprietario del lido è stato denunciato.