0 Facebook Aversa, giovane viene arrestato: faccia insanguinata, rompe vetro della volante e sputa contro gli agenti Cronaca 6 Luglio 2022 14:30 Di redazione 1'

È ammanettato e come un leone in gabbia si trova nella volante della Polizia. Faccia insanguinata, si stende e rompe a calci il vetro del finestrino della vettura. Poi partono gli insulti contro i poliziotti e le loro famiglie. Il giovane in questione è protagonista di un video pubblicato sui social. I fatti, dei quali non si conoscono dinamica e movente, sono accaduti ad Aversa. Il ragazzo nel filmato ha detto di essere stato picchiato.

Giovane arrestato ad Aversa

“Consigliere ad Aversa, piazza principe d’Amedeo. Arrestato, sfonda vetro e insulta i poliziotti. Video agghiacciante“, questa la segnalazione giunta al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il video sulla propria pagina Facebook.

Il video pubblicato da Borrelli

“Un video agghiacciante quello girato ad Aversa, in piazza Principe Amedeo, cuore della movida, a due passi dal Municipio e segnalato al consigliere Borrelli. Un giovane, in circostanze da chiarire, viene arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Condotto nella volante, comincia a dare in escandescenze per poi sfondare il finestrino a testate e a calci“, questo quanto scritto dal Consigliere.