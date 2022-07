0 Facebook Bambino morto a Sharm, tra le braccia della mamma incinta: “Continuava a collassare e vomitare” Cronaca 6 Luglio 2022 23:03 Di redazione 2'

Una tragedia senza fine quella che ha condotto alla morte del bambino a Sharm. Il piccolo di 6 anni, con la famiglia in Egitto per le vacanze, ha avuto un’intossicazione alimentare. Morto in 36 ore, come racconta lo zio.

Il racconto dello zio del bambino morto a Sharm

“Mio cognato Antonio Mirabile, 46 anni, che lavora all’Anas è ricoverato in terapia intensiva. Ha un tasso di ossigenazione bassissimo e non può viaggiare. Mia sorella Rosalia Manosperti, che è incinta, adesso sta un po’ meglio ma non può tornare. I medici sono restii a inviare i referti, visto che c’è di mezzo l’assicurazione. Ieri sera inoltre un emissario del ministero della salute egiziano si è recato in reparto affermando che per due volte hanno fatto l’esame tossicologico e hanno escluso l’avvelenamento”, aggiunge Roberto Manosperti.

I problemi sono iniziati venerdì primo luglio: “Vomitavano continuamente. Erano partiti il 26 giugno e doveva stare in Egitto per due settimane. Avevano programmato quella vacanza da mesi”. Poi la tragedia: “Il sabato mattina – continua al sito Balarm – stavano ancora malissimo, vomitavano giallo, il medico ha continuato a dare la stessa cura. Il pomeriggio però mia sorella ha deciso di riandare, ma il tempo della strada mio nipote è collassato tra le sue braccia, forse è morto prima di arrivare. Mio cognato è arrivato moribondo, con blocco renale, problemi respiratori e cardiaci (rientrati in questi tre giorni). Cosa sia accaduto non lo sappiamo, c’è solo silenzio, i medici non danno risposte”.