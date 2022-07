0 Facebook Rita De Crescenzo, la rivelazione su Tik Tok: “Ho tentato di togliermi la vita, mio marito ha dovuto mettere i catenacci” Voci di Napoli 5 Luglio 2022 13:07 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo è un fiume in piena su Tik Tok e spesso nei suoi racconti parla di vicende che riguardano la sua vita privata. La scorsa sera si è lasciata andare con i follower e ha spiegato in particolare cosa sarebbe accaduto diversi anni fa. La domanda sorge da una sua seguace che le chiede come mai viva in un basso.

Rita De Crescenzo racconta perché vive in un basso

La nota tiktoker risponde in maniera disarmante: “Io posso avere delle case ai piani alti, ma se non ci abito il motivo è serio”. In pratica, la De Crescenzo ha raccontato di aver ricevuto dal padre una casa al diciassettesimo piano, ma non può abitarci perché ha tentato di togliersi la vita in un momento molto brutto della sua esistenza.

“Ho sempre avuto belli appartamenti. Ho venduto quello che mi ha lasciato mio padre al Pallonetto. Affacciavo su Santa Lucia, sul mare, ma due anni fa sono stata male. Mio marito chiamò il fabbro e la sera chiudevano i cancelli perché tentato di farmi del male. Sono stata rinchiusa in diverse cliniche per questo problema. I miei figli mi toglievano il telefono perché la notte chiamavo le forze dell’ordine”.