Dramma in auto, Vincenzo si sente male e muore all'improvviso a 25 anni

Dramma in auto nel tratto stradale che collega Vila Literno a Castel Volturno, nel Casertano. Vincenzo Diana, un ragazzo di 25 anni, è morto mentre si trovava alla guida della sua vettura.

Secondo quanto riporta Casertace.it, pare che il ragazzo abbia avuto un malore mentre guidava la sua auto. Nel dettaglio il giovane stava viaggiando a bordo della sua vettura quando un malore è sopraggiunto portando il ragazzo a fermarsi. Sarebbe quindi uscito dalla vettura per poi accasciarsi al suolo sotto al sole.

Sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena a chiamare i soccorsi, ma quanto il personale del 118 è giunto sul posto non c’era più nulla da fare per Vincenzo. Pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali, ma non si esclude che il forte caldo abbia potuto incidere. L’intera comunità di villa Literno, dove il ragazzo era conosciuto, è sconvolta.