Alessia Marcuzzi, la verità sulla sua decisione, rompe il silenzio: “Ho capito che mi faccio troppo male”

Alessia Marcuzzi torna in tv con la Rai, ma prima ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia in cui ha parlato della sua attività di imprenditrice. Si occupa di creme e borse made in Italy, prodotte per lo più da donne. Sul suo futuro però la conduttrice ha tanti dubbi.

Alessia Marcuzzi: intervista fiume sulla sua vita

Ha sofferto molto per i social, quando le dicevano che fa figli con tutti. A questo ha risposto: “All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio tutti. Ora ho smesso ho capito che mi faccio troppo male”.

“Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile”. E così la decisone di recarsi da un anno da uno psicoterapeuta.